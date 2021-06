Aftellen naar de Ronde van Frankrijk: dit is het parcours van de Tour de France

De Tour de France van 2021 in een notendop

Week 1: springveren, tijdrit, Belgisch geel (?) en de Alpen

Normaal zou Kopenhagen Le Grand Départ georganiseerd hebben, maar de combinatie met het EK voetbal was te zwaar voor de Denen. Bretagne stond met zijn armen te zwaaien als plan B en is de uitvalsbasis voor de eerste 4 dagen van deze Tour.

De Bretoense opener begint in Brest en finisht in Landerneau. De aankomst ligt op een knik van 3e categorie en zal een eerste gevecht tussen de punchers uitlokken.

Wie de eerste kans op gele glorie niet (volledig) gegrepen heeft, krijgt zondag een herexamen. De Mûr-de-Bretagne is een garantie op spektakel en wordt twee keer voor de wielen geschoven.

Na het spetterende openingsweekend begint een vrij klassieke en traditionele Tour. Het profiel van dag 3 en 4 moet een glimlach op het gezicht van de sprinters toveren, de 5e etappe wordt een dagje met de chronometer als beste vriend. De eerste van twee tijdritten in deze Tour bedraagt 27 kilometer.



De eerste julirit van deze Tour kan een sprint opleveren, tenzij de wind op weg naar Châteauroux het pak uit elkaar ranselt. Een dag later zullen de baroudeurs dat in de 7e rit - met 249 km de langste opdracht van deze Tour - zelf proberen te forceren.

Het tweede weekend van deze Tour trekken we de Alpen in. De Col de la Colombière is de trekpleister in de finale, de aankomst ligt na een afdaling in Le Grand-Bornand.



Het eerste hoofdstuk sluiten we af in Tignes, waar Primoz Roglic en co tot voor kort nog op hoogtestage waren.

De Col du Pré is de eerste col buiten categorie in deze Tour, Tignes hoopt een horrorscenario - de Tour finishte er in 2019 niet door noodweer en modderstromen - deze keer te vermijden.