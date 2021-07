Van Aert geeft klassement op, bondscoach is tevreden: "Verstandige keuze"

Met bondscoach Sven Vanthourenhout aan tafel in Villa Sporza kon een discussie over de Olympische Spelen natuurlijk niet uitblijven. Raakt Wout van Aert op tijd in vorm? Moet hij de Tour wel uitrijden met het oog op Tokio? Baren de prestaties van Greg Van Avermaet zorgen? Het passeerde allemaal de revue.

"Van Aert maakte een verstandige beslissing"

De krachttoer van Dylan Teuns in Le Grand-Bornand kwam net te laat om de olympische selectie te halen, maar desondanks had ook Sven Vanthourenhout zaterdag genoten. "Hij was echt indrukwekkend. Ik ben blij dat we dit weer zien van hem. Enerzijds was het indrukwekkend sterk, anderzijds zijn dat gewoon Dylan kwaliteiten. Ik ben blij dat hij weer op het toneel verschijnt." Voor Eddy Planckaert is het net daarom moeiijk te verteren dat Teuns straks niet naar Tokio mag. "Teuns wordt zo vaak over het hoofd gezien. Het is zo’n goede renner. Hij kan koers maken, hij kan op elk parcours mee, hij kan op kop rijden. Als het nodig is, kan hij ook nog winnen, want hij kan ook sprinten. Maar de selectie moest nu eenmaal gemaakt worden tegen een bepaald moment.” Er wél bij in Tokio: Wout van Aert. Die besliste gisteren om niet meer te strijden voor het klassement. Vanthourenhout zag het graag gebeuren. "Het is natuurlijk verleidelijk als je na een week tweede staat in de Tour, maar ik was toch blij om dat te zien. Het is een heel verstandige beslissing. Niet alleen voor Tokio, maar ook voor de rest van het seizoen.”

Van Aert laat het lopen in de bergrit naar Tignes:

"Van Aert moet etappes uitkiezen en een goede tijdrit rijden"

Mathieu van der Poel stapte zondag uit te Tour om zich te focussen op het mountainbiken op de Olympische Spelen. Van Aert pakt het anders aan. Hij wil de Tour uitrijden en mikt nog op de laatste tijdrit. "Als hij gezond blijft, zal hij de Tour uitrijden", bevestigt Vanthourenhout. "Het was vooraf ook de bedoeling om halfweg de Tour wat meer berekend te gaan rijden. Hij moet zijn etappes uitkiezen en proberen om nog een goede tijdrit te rijden en van daaruit richting Tokio."

Eddy Planckaert ziet er alvast geen graten in. "Waarom zou hij de Tour niet uitrijden? Voor het klassement rijden of voor Roglic op kop sleuren, dat moet je niet doen. Maar als je verstandig koerst in de bergritten en dan meedoet in de massasprinten, dat is juist goed voor de conditie."



Van Aert is nog op zoek naar zijn allerbeste vorm. In Tokio wil hij ook uitpakken in de tijdrit, maar de eerste tijdrit in de Tour werd met een vierde plaats geen groot succes. Zorgde dat niet voor een mentale tik?



"Dat viel op zich nog mee. Hij had voor de Tour ook al aangegeven nog niet 100

procent te zijn", vertelt Vanthourenhout. "Toen hij Belgisch kampioen werd in Waregem dachten velen dat hij zand in de ogen gestrooid had, maar in de eerste Tourweek is gebleken dat hij nog niet 100 procent was. Maar je ziet hem groeien in de Tour, zijn tweede tijdrit zal sowieso beter zijn dan zijn eerste."



Velen dachten na zijn Belgische titel dat Van Aert zand in de ogen gestrooid had, maar in de eerste Tourweek is gebleken dat hij nog niet 100 procent was Sven Vanthourenhout

"Peloton in Tokio zal voor 75 procent uit de Tour komen"

De Tour eindigt op 18 juli, de olympische wegrit staat op 24 juli al op het menu. Dat betekent dus daags na de Tour naar Japan reizen en met een jetlag aankomen. Kan je dan enkele dagen later wel presteren in de wegrit? Vanthourenhout vermoedt niet dat het een probleem wordt. "Er zullen heel veel renners uit de Tour komen. Het zal een peloton zijn met 75 procent renners uit de Tour. Greg Van Avermaet is het beste voorbeeld. Hij heeft het in Rio op dezelfde manier klaargespeeld. Wetenschappelijk is het moeilijk te staven, maar in de praktijk is het al vaak anders uitgedraaid." Van Avermaet lijkt nu wel een eind verwijderd van zijn vorm in Rio. De uittredende olympische kampioen kwam in Tignes amper 5 seconden binnen de tijdslimiet aan. Vanthourenhout ziet verklaringen. "Hij heeft samen met Tiesj Benoot die eerste valpartij niet echt verteerd. Hij heeft bovendien ook nog eens een dag in de aanval gereden. Hij raakt moeilijk

hersteld van die val en die ontsnapping."

Van Avermaet bezorgde België goud op de olympische wegrit in Rio.

"Goddet en Lévitan zeiden dat ik nooit nog de Tour zou mogen rijden"

De Tour trekt zich dinsdag weer op gang, maar dus zonder Mathieu van der Poel. Dat de Nederlander zonder medische redenen opgeeft, zorgt hier en daar voor gefrons. Weinig respect voor de organisatoren, klinkt het. Eddy Planckaert moest het in zijn tijd in elk geval niet proberen. Hij diepte in Villa Sporza een opvallende anekdote op. "Ik heb het zelf meegemaakt in mijn eerste jaar. Ik had een rit gewonnen en stapte uit de Tour. De rit kwam in België aan en ik ging naar huis." "Jacques Goddet en Félix Lévitan zeiden mij toen dat ik nooit nog de Tour, Parijs-Roubaix of Parijs-Tours zou mogen rijden als ik de dag nadien niet terugkeerde in de Tour. Diezelfde nacht zijn Walter en ik nog naar Mulhouse gereden om de volgende dag weer te starten." "De tijden zijn veranderd. Nu kan je gewoon uit de Tour stappen. Zoveel te beter, want je moet je kunnen voorbereiden op de Olympische Spelen."