Eddy Planckaert ziet kleinzoon winnen: "Zo spijtig dat ik er niet bij was"

Je kleinzoon die zijn eerste wielerwedstrijd wint en net dat moment moeten missen. Jammer, zeker voor een familieman als Eddy Planckaert. "Dat

moet je meemaken. Meer dan de helft van de familie is in Frankrijk voor de

verbouwing van het kasteel en er is een koers vlakbij, 30 kilometer daarvandaan", deed Planckaert het verhaal in Villa Sporza.

"Christa, Junior en ik zijn er niet. Dat zijn toch dingen die niet mogen gebeuren in het leven. Je bent daar zo mee bezig met de familie. Niemand verwachtte dat hij nu zijn eerste koers ging winnen. Het is de vierde wedstrijd die hij rijdt en dan wint hij een koers in Frankrijk. Ik ben zo trots en zo gelukkig, maar het is zo spijtig dat ik niet bij was."