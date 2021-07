O'Connor liquideert de Colombianen in Tignes, Pogacar blinkt gele trui op

Voor de tweede dag op rij smeerde Tadej Pogacar zijn concurrenten tijd aan. Maar genieten was er door het helse weer toch niet echt bij voor de Sloveen. "Het weer was verschrikkelijk vandaag, nog erger dan gisteren. Het was bijzonder koud en het regende de hele dag. Heel veel renners hebben flink afgezien, ik ben blij dat het achter de rug is en dat er morgen een rustdag is."

"Deze weersomstandigheden hebben natuurlijk een impact, maar ik maak me meer zorgen over de zware ritten die er nog aankomen. Daar zie ik het meeste af en dat weten de concurrenten ook. Daarom heb ik geprobeerd om dit weekend tijd te pakken."



Ben O'Connor reed vandaag een tijd virtueel in het geel. Heeft Pogacar overwogen om het geel af te staan? "O'Connor was bijzonder sterk vandaag, ik moet hem feliciteren. Ik had wel wat schrik op het einde dat ik de gele trui net voor de rustdag nog zou kwijtspelen. Daarom heb ik nog die versnelling geplaatst. De gele trui verliezen was geen drama geweest, maar ik geniet ervan om hem te dragen."

"Ineos maakte het zwaar, Carapaz voelde zich wellicht goed en hij viel aan. Daar heb ik respect voor en daarna deed ik een tegenaanval. Waarom? Als ik dat niet doe, dan zouden er vroeger of later wel aanvallen van de andere concurrenten volgen, kom ik misschien in de problemen, dus viel ik zelf aan. Zoals ik al zei gisteren, aanvallen is de beste verdediging en op het einde draait alles goed uit."