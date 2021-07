O'Connor verrast iedereen: "Ik moest eigenlijk zelfs niet in de vlucht zitten"

AG2R-Citroën was zonder uitgesproken klassementsman naar de Tour afgezakt en zette alles op een ritzege. Met Ben O'Connor heeft het net voor de rustdag prijs. Bovendien heeft het met de Australiër nu de dichtste belager van gele trui Tadej Pogacar in de ploeg.

"Het is een droom. Alleen al om hier te zijn was al een droom", vertelt O'Connor, die zijn echtgenote en zijn vrienden bedankte. "Ik ben vooral zeer blij voor de ploeg, die zoveel vertrouwen had in mij."

"Ik moest eigenlijk zelfs niet in de vlucht van de dag zitten. Maar er vertrok een grote groep en ik maakte de oversteek. Ik wist lang niet wat ik moest doen, maar toen ik hoorde dat we 4-5 minuten voorsprong hadden, wist ik dat we een geweldige kans maakten."

"Het was een dolle rit, met veel wind en verschrikkelijke omstandigheden. Ik was bang dat Tadej Pogacar nog zou ontploffen en de jacht zou openen. Maar ik panikeerde niet en trapte rustig mijn tempo. Er ging vanalles door mijn hoofd, maar dit is geweldig."