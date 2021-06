In de Tour-tijdrit sneuvelt zijn PR: 27 km is onbekend terrein voor Van der Poel

Hangt de gele trui ook vanavond nog om de schouders van Mathieu van der Poel (26)? De Nederlander is in de tijdrit in de Tour de France van 27,2 kilometer een prooi voor onder meer Wout van Aert. Van der Poel zal deze namiddag alleszins op ontdekkingstocht gaan, want een tijdrit van die afstand is voor hem een onbekende factor.