Tadej Pogacar slaat iedereen weer met verstomming, Mathieu van der Poel redt gele trui

Rit 5 in een notendop

Pogacar slaat een eerste slag

Op het glooiende tijdritparcours naar Laval waren de Denen Bjerg, Asgreen en Vingegaard lange tijd in hun sas, maar het was Stefan Küng die zijn billen het langst in de hot seat mocht planten.

Een duel met Wout van Aert kondigde zich aan, al had Tadej Pogacar daar andere gedachten over. De titelverdediger wist toen al dat er voor zijn gehavende landgenoot-rivaal Primoz Roglic niet meer dan schade beperken inzat. Hij kon dus op de 5e dag al een serieuze slag slaan.

Pogacar zette bij het eerste tussenpunt een formidabele tijd neer, die hij alleen maar bevestigde bij de volgende meetpunten. Küng wist toen al hoe laat het was, want ook Van Aert gaf steeds meer terrein prijs.

De dagzege kon Pogacar niet meer ontsnappen, maar zat ook de gele trui erin? Julian Alaphilippe was geen bedreiging voor Mathieu van der Poel, hij had niet de benen van Pau 2019. Van der Poel leek met zijn weinige tijdritervaring een gele kanarie voor de kat. Niets was minder waar.

Bij elk tussenpunt evenaarde Van der Poel akelig precies de tijden van Van Aert en dat volstond om uiteindelijk zijn fiets op de 5e plaats te parkeren. 8 seconden houdt hij van zijn voorsprong over op Pogacar, Van Aert staat nu 3e op een halve minuut.