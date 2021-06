"Mummie" Roglic start toch weer in Tour, "maar hij heeft veel pijn"

De 3e Tourrit naar Pontivy werd alweer een Bretoens slagveld. Vooral Jumbo-Visma moest zijn wonden likken: Robert Gesink gaf op, Primoz Roglic en Steven Kruijswijk kwamen gehavend aan de streep.

Er werden geen breuken vastgesteld, maar Roglic ligt wel "open van kop tot teen", zegt ploegleider Merijn Zeeman. "De situatie is verre van goed", bevestigt Roglic met een foto op Instagram. "De mummie staat aan de start en dan zien we wel hoe het gaat."

Ook Zeeman weet nog niet of Roglic nog een rol zal kunnen spelen in de Franse eindstrijd. "Het gaat niet goed, hij heeft veel pijn. We zullen de komende dagen wel zien, want de impact van zo'n val voel je door je hele lichaam."

"Voor ons is dit een dramatische start van de Tour, waar we

maanden naartoe hebben geleefd."