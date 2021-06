Cavendish verbrijzelt droom van Van Moer en schrijft zijn eigen sprookje

17:07 17 uur 07 match afgelopen Einde



17:06 17 uur 06. Uitslag. 1. Cavendish 2. Bouhanni 3. Philipsen 4. Matthews 5. Sagan 6. Bol 7. Laporte 8. Pedersen 9. Boy van Poppel 10. Greipel . Uitslag 1. Cavendish

17:06 17 uur 06. Grote emoties bij Cavendish, zoals je wel kunt verwachten. Hij valt Alaphilippe in de armen. Zijn sprint was bijna een kopie van 6 jaar geleden in Fougères. Hij boekt zijn 31e zege in de Tour. Moet Merckx dan toch vrezen voor zijn record? . Grote emoties bij Cavendish, zoals je wel kunt verwachten. Hij valt Alaphilippe in de armen. Zijn sprint was bijna een kopie van 6 jaar geleden in Fougères. Hij boekt zijn 31e zege in de Tour. Moet Merckx dan toch vrezen voor zijn record?

17:05 17 uur 05. De man die eigenlijk begraven was, is verrezen. Michel Wuyts. De man die eigenlijk begraven was, is verrezen. Michel Wuyts

17:05 17 uur 05. Cavendish wint! Mark Cavendish komt er net als 6 jaar geleden op het juiste moment uit. Hij kan het dan toch nog! . Cavendish wint! Mark Cavendish komt er net als 6 jaar geleden op het juiste moment uit. Hij kan het dan toch nog!

17:05 17 uur 05. Brent Van Moer kan net geen stand houden, Cavendish wint de massasprint! Brent Van Moer kan net geen stand houden, Cavendish wint de massasprint!

17:04 17 uur 04. Van Moer trekt aan zijn stuur. Hij strandt op 200 meter. . Van Moer trekt aan zijn stuur. Hij strandt op 200 meter.

17:04 17 uur 04. Groupama-FDJ brengt de sprint van ver op gang! . Groupama-FDJ brengt de sprint van ver op gang!

17:04 Laatste km. Onder de rode vod heeft Van Moer nog 10 seconden. Het gaat op het einde nog een beetje omhoog. Dat is niet in zijn voordeel. We vrezen ervoor. . 17 uur 04. Laatste km. Onder de rode vod heeft Van Moer nog 10 seconden. Het gaat op het einde nog een beetje omhoog. Dat is niet in zijn voordeel. We vrezen ervoor.

17:03 17 uur 03. Cavendish zit perfect geplaatst, als 3e man achter onder meer groene trui Alaphilippe. . Cavendish zit perfect geplaatst, als 3e man achter onder meer groene trui Alaphilippe.

17:03 17 uur 03. Van Moer kijkt voor het eerst achterom. Geen goed teken. In de verte ziet hij de rode vod. . Van Moer kijkt voor het eerst achterom. Geen goed teken. In de verte ziet hij de rode vod.

17:03 17 uur 03. Van der Poel neemt nu Philipsen bij de mouw naar voren. Van Moer heeft het zwaarste nu wel achter de rug. . Van der Poel neemt nu Philipsen bij de mouw naar voren. Van Moer heeft het zwaarste nu wel achter de rug.

17:02 17 uur 02. Die mannen van Bol dreigen ons te nekken. Michel Wuyts. Die mannen van Bol dreigen ons te nekken. Michel Wuyts

17:02 17 uur 02. En daar is DSM met Bol. In het peloton gaat het nu in vliegende vaart. Een ongelijke strijd. . En daar is DSM met Bol. In het peloton gaat het nu in vliegende vaart. Een ongelijke strijd.

17:01 17 uur 01. Ook Trek-Segafredo is er om Pedersen te brengen. Van Moer gaat de laatste 3 kilometer in met 30 seconden voorsprong. . Ook Trek-Segafredo is er om Pedersen te brengen. Van Moer gaat de laatste 3 kilometer in met 30 seconden voorsprong.

17:01 17 uur 01. Ai, dit is een rotstuk. José De Cauwer. Ai, dit is een rotstuk. José De Cauwer

17:00 17 uur . Deceuninck-Quick Step probeert de machine op gang te trekken, maar de Lotto's gooien voortdurend zand in die machine. We stevenen op een bloedstollende finale af. Hopelijk blijven het écht bloed en dus de valpartijen achterwege. . Deceuninck-Quick Step probeert de machine op gang te trekken, maar de Lotto's gooien voortdurend zand in die machine. We stevenen op een bloedstollende finale af. Hopelijk blijven het écht bloed en dus de valpartijen achterwege.

17:00 Tijdsverschil. De chrono maakt vreemde bokkensprongen, want nu is het weer 40 seconden. Het zal prangend worden. . 17 uur . Tijdsverschil De chrono maakt vreemde bokkensprongen, want nu is het weer 40 seconden. Het zal prangend worden.

16:59 Tijdsverschil. Plots zakt het tijdsverschil van 51 seconden naar 30 seconden. Zijn we dan voor de gek gehouden? . 16 uur 59. Tijdsverschil Plots zakt het tijdsverschil van 51 seconden naar 30 seconden. Zijn we dan voor de gek gehouden?