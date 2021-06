Tim Declercq: "Als je hier film over maakt, is die te onrealistisch"

"Het is een sprookje", zei Declercq. "Als je hier een film over zou maken, dan zou iedereen zeggen dat die te onrealistisch is. Zeker na de afgelopen jaren. Ik herinner me Cavendish nog in tranen na Gent-Wevelgem."

"Als je dan nu ziet wat voor een progressie hij heeft gemaakt. De kampioen haal je er niet zomaar uit, maar mentaal moest alles op de juiste plaats komen."

"Ik kon het bijna niet geloven toen ik het hoorde. Ik dacht dat Brent Van Moer, die een zeer sterke wedstrijd reed, voorop zou blijven. Maar uiteraard ben ik heel blij voor Cav."

Is Cavendish rustiger geworden bij Deceuninck-Quick Step? "Hij zal nooit de meest rustige persoon ooit worden, maar hij zit goed in zijn vel. Hij had voor geen andere ploeg getekend. Hij wou zijn carrière mooi afsluiten en hij heeft 100 procent gelijk."

Declercq zwaaide nog met lof naar Brent Van Moer, die het de sprinters nog knap lastig maakte. "Hij heeft echt heel sterk gereden. We hebben een hele dag serieus moeten rijden om hem nog te pakken. Jammer voor hem, maar gelukkig voor ons is het nog goedgekomen."