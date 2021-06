Lefevere hoorde Bennett nog altijd niet: "Hij toont weinig respect voor mij"

Een knieblessure hield Sam Bennett weg uit de Tour, Mark Cavendish werd op de valreep opgetrommeld als vervanger voor La Grande Boucle. Maar de opgave van de Ierse sprinter ligt nog op de maag bij teammanager Patrick Lefevere. "Ik heb hem vorig weekend een Whatsapp-bericht gestuurd en toen antwoordde hij: "I'm on my bike." Dus ik dacht dat hij me daarna wel zou bellen, maar ik heb hem niet meer gehoord. Ja sorry, ik ben de baas hé, hij moet naar mij bellen, ik niet naar hem. "Hij wordt betaald tot 31 december en ik houd me correct aan het contract, maar je moet wel met twee zijn om een contract te vervullen. Hij toont weinig respect voor mij."

Ik denk niet dat Bennett nu nog op zijn fiets zit en er intussen al een keer niet is afgestapt om te kunnen bellen. Patrick Lefevere

Sam Bennett zou volgend seizoen terugkeren naar Bora-Hansgrohe, maar staat wel nog tot het einde van het jaar onder contract bij Lefevere. "Het is te hopen voor hem dat hij nog koersen rijdt", zegt Lefevere. "Als hij dat niet doet, moet ik hem ook niet meer betalen natuurlijk." Wil de manager hem niet zelf bellen om het uit te praten? "Daar ben ik het niet akkoord mee. Ik heb vijf ploegleiders, vier dokters, mijn trainers... Op dat moment was het aan hem om naar mij te bellen en hij maakt er zich vanaf met "I'm on my bike"." "Ik denk niet dat hij nu nog op zijn fiets zit en er intussen al een keer niet is afgestapt om te kunnen bellen. Na de training kon hij naar mij bellen en zelf eens uitleggen wat er aan de hand was."

Lefevere: "Ik heb weinig respect voor zulke praktijken"