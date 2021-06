Berteele: "Als renner met de voeten van Lefevere rammelen, dat doe je niet"

Download de podcast van De Tribune

"Waarom zou Cavendish niet kunnen winnen?"

"Na de slotrit van de Ronde van België zei Cavendish dat het deelnemersveld van sprinters toen niet zou misstaan in de Tour en er gaan ook effectief 8 of 9 van die renners naar de Ronde van Frankrijk."

En dus krijgen we een scenario dat niemand een jaar geleden nog verwacht had: Mark Cavendish die opnieuw naar de Tour trekt. Met de publicitaire uitstraling van Cavendish zit het sowieso goed, maar wat mogen we sportief nog verwachten?

"Als renner met de voeten van Patrick Lefevere rammelen, zeker als je in februari al bij een andere ploeg hebt getekend, dat doe je niet. In het algemeen doe je dat niet met je baas. Wees dan gewoon eerlijk. Ik denk dat Bennett nu afgeserveerd wordt. Dit is een streep op de carrosserie van Lefevere, die er niet snel zal afgaan."

De groene trui van vorig jaar die de Ronde van Frankrijk niet mag rijden van zijn ploeg, dat is opmerkelijk nieuws. Zeker met een kans of zes voor de rassprinters. Maar Carl Berteele kent Patrick Lefevere als een man van principes en dus begrijpt hij de beslissing wel.

"In de Ronde van België kon Cavendish voor het eerst gebruik maken van Michael Mørkøv als lead-out en daar komt in de Tour Davide Ballerini bij in het treintje."



"Dan wil ik wel nog eens zien wat de kansen voor Cavendish zijn. Waarom zou hij niet kunnen winnen? Niemand rekent erop dat hij meedere ritten gaat winnen, maar als hij er een pakt, dan is hij de koning."



"Cavendish is niet traag geworden en nog niet versleten. Hij won in de Ronde van Turkije vier ritten. Oké, dat was niet tegen het beste peloton, maar bijvoorbeeld wel tegen Jasper Philipsen en op parcoursen met korte bochten in het slot en met de nodige risico's. Dat betekent dat je moet durven en je je moet positioneren. Hij doet dat nog altijd."