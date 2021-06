Courtois: "Enkele Hollanders hadden kritiek. Maar wij gaan door, zij niet"

Thibaut Courtois heeft zich een eerste keer dit toernooi echt moeten inspannen. Na de 1/8e finale scandeerden de Belgische fans ook zijn naam.

"Behalve in Kopenhagen had ik in de groepsfase weinig werk", begint hij zijn verhaal bij onze reporter Ruben Van Gucht in Sevilla. "Nu was het anders tegen zoveel offensief geweld. Ik hoor vaak kritiek op onze verdediging, maar we stonden er."



"Tijdens een interview heb je me kritiek van Hollanders laten horen, maar wij zijn door en zij liggen er nu uit", moet Courtois even kwijt.



"We hebben pech dat we in een helft zitten met de topploegen, maar we hebben er de kwaliteit wel voor. Laat ons hopen dat we iedereen kunnen recupereren voor de kwartfinale tegen Italië."



"Het was werken geblazen", geeft de doelman toe, "maar dat had de coach ons ook gevraagd. Wie het hardst werkt, zou de match winnen."