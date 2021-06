"Ik heb liever niet dat de Belgen Europees kampioen worden"

Ex-Nederlands international Tim de Cler geeft ongezouten zijn mening over het Belgische elftal.

"Ik geniet van de Belgen, maar ik heb toch liever niet dat ze Europees kampioen worden, anders moeten wij dat als Nederlanders de rest van ons leven horen", zegt De Cler.

"Hetzelfde met het WK 2018: Nederland deed niet mee en toen waren wij allemaal voor de Belgen. Neen, ik was niet voor België!"

VI-Oranje-volger Martijn Krabbendam treedt De Cler volmondig bij: "Gelijk heeft hij. Ik geniet trouwens helemaal niet van de Belgen. Ik denk niet dat ze het EK gaan winnen met deze verdediging, met die Denayer en die backs erbij. Neen, dat gaat niet gebeuren."

De Cler: "De Belgen hebben voorin enorm veel kwaliteit, maar ik vind hen achterin kwetsbaar. Ik zie het duel met Portugal als een heel lastige wedstrijd voor België die ze zomaar kunnen verliezen."

Presentator Kees Jansma wierp de analisten de opmerking voor dat België in de voorbije wedstrijden nog niet op volle sterkte aantrad en dat bijvoorbeeld Kevin De Bruyne pas na de rust tegen Denemarken in het veld kwam. Met een kwaliteitsinjectie tot gevolg.

Krabbendam: "De Bruyne is een geweldige speler, dat klopt 100%. Alleen heb je ook Eden Hazard, die wat minder in vorm is...."

De Cler: "Voetballend is België het Nederland van jaren geleden. Aanvallend zijn ze heel sterk. Ze zullen veel op de helft van de tegenstander spelen, maar tegen Portugal, dat daarop inspeelt, zal het moeilijk worden."