Rode Duivels na zinderende partij tegen potig Portugal naar kwartfinale

België - Portugal in een notendop:

De zwabberbal van Thorgan Hazard

Soms lopen matchen helemaal niet zoals je het op voorhand verwacht.

België - Portugal was zo’n geval.

De Rode Duivels hadden in het Estadio de La Cartuja in Sevilla allerminst controle over de bal tegen Portugal. Onze gouden connectie De Bruyne - Lukaku? Bijna compleet onzichtbaar in de eerste 45 minuten.

België, met Thomas Vermaelen en Eden Hazard aan de aftrap, kwam een paar keer goed weg voor rust. Na amper 5 minuten kreeg Jota al een enorme mogelijkheid, maar de Liverpool-aanvaller kruiste naast.

Op het halfuur moest Courtois een vrijschop van Ronaldo pareren. Het waren kansen die de Duivels voor rust niét kregen. Portugal legde De Bruyne lam en Lukaku kende een zeldzame off-day - het kan de beste overkomen.

Wanneer de spits zijn motor in minuut 37 toch eens op volle toeren kreeg, stopten de sluwe Portugezen hem met alle mogelijke middelen af. Het zou niet bij die ene keer blijven.

En dan viel er kort voor rust plots een geschenk uit de Spaanse hemel. Een aanval die begon bij Courtois - geweldig hoe hij Ronaldo uitkapte - en eindigde bij Thorgan Hazard.

Het soms onderschatte broertje van Eden besloot in minuut 42 om aan te leggen aan de rand van de 16. Met een heerlijke zwabberbal zette de aanvaller Rui Patricio helemaal op het verkeerde been.

Een goal van levensbelang. Plots zaten de Duivels in de driver's seat.