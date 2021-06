Bondscoach: "48 uur afwachten voor Eden Hazard en Kevin De Bruyne"

België - Portugal was een intense wedstrijd. "Dat had ik ook verwacht", stelde de bondscoach. "Ze hebben veel ervaring, professionalisme en een winnaarsmentaliteit."

"We kunnen als ploeg afzien"

"Maar ik was tevreden", ging Roberto Martinez voort. "De prestatie in de eerste helft vond ik heel goed. We maken een mooi doelpunt en in de tweede helft speelden we solide."



"Het laatste halfuur hielden we de bal niet goed bij zoals we normaal wel kunnen", gaf Martinez toe. "Misschien hebben we ons wat laten meeslepen, waardoor we het tweede doelpunt niet konden maken."

"Vandaag draaide het om de winnaarsmentaliteit. We kunnen als ploeg afzien. We hebben getoond dat we evenwaardig zijn aan de Europese kampioen."