Geen knuffels en gejuich, ook een verbod op verkoop alcohol tijdens de Spelen

De alcoholverkoop in en rond Tokio is sowieso al beperkt, omdat gezondheidsfunctionarissen waarschuwen dat het vermoedelijke bijkomstige nauwe contact, luide praten en samenkomen in cafés de verspreiding van het coronavirus verder kan bevorderen.

Hashimoto voegde eraan toe dat het Japanse drankenconcern Asahi Breweries, een van de grote sponsoren van de Spelen, het eens was met de beslissing.

Maandag maakte het comité bekend dat er in de stadions maximaal 10.000 toeschouwers aanwezig mogen zijn, alleen Japanse fans krijgen toegang.

Ook meer gebruikelijke taferelen zijn tijdens de wedstrijden absoluut niet toegestaan, zo liet de organisatie verder weten. Knuffelen, juichen, het vragen om handtekeningen: alles wordt verboden.

"In Europa zien we nu al dat sportevenementen in complete volksfeesten veranderen", aldus Hashimoto. "Bij ons is dat nog niet aan de orde. Japan is helaas nog niet zover."

Bij binnenkomst wordt gekeken of de toeschouwers een verhoogde temperatuur hebben. Bij een temperatuur van meer dan 37,5 graden zal hen de toegang ontzegd worden. Ook zijn ze verplicht mondmaskers te dragen en wordt met klem verzocht na afloop rechtstreeks naar huis te gaan.