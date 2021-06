Wat weten we al over volgende EK-duel(s) van de Rode Duivels?

Zolang de vier beste derdes niet bekend zijn, is het verdere pad van de Rode Duivels op dit EK niet met zekerheid te beschrijven. Maar er zijn toch al enkele zaken duidelijk geworden. Een overzicht.

1/8e finale zeker op zondag in Sevilla

Als winnaar van Groep B werken de Rode Duivels hun 1/8e finale op zondag 27 juni om 21 u af in Sevilla. Dat is zeker. De tegenstander - een beste derde volgens de beruchte tabel - is nog niet bekend. België treft wellicht een land uit groep E of F, al is er ook nog een (kleine) kans dat het Zwitserland wordt. Deze landen komen nog in aanmerking uit groepen E en F: Zweden, Slovakije, Spanje, Frankrijk, Duitsland, Portugal en Hongarije. Polen kan nog doorstoten in groep E, maar niet als 3e.

Kwartfinale? Tegen Italië of Oostenrijk in München

Er zijn al twee 1/8e finales bekend: Wales-Denemarken in Amsterdam, tussen de nummers 2 van Groep A en B, en Italië-Oostenrijk in Londen, de winnaar van Groep A tegen de tweede van Groep C. Als de Belgen de 1/8e finales overleven dan ontmoeten ze in München de winnaar van dat laatste duel. Italië of Oostenrijk wordt dan de tegenstander op vrijdag 2 juli om 21u.

Halve finale? In Londen op dinsdag 6 juli

Als de Rode Duivels, wat we natuurlijk allemaal hopen, ook de laatste 4 halen, dan spelen ze op dinsdag 6 juli om 21 u hun halve finale in Londen. De tegenstander is dan of de winnaar van groep F, een beste derde, de 2e van groep D of de 2e van groep E.

Finale?