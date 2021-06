Veldbestormer gaf Hans Vanaken kans om eerste keer in te vallen op EK

In de eerste twee groepsmatchen van het EK bleef Hans Vanaken aan de bank gekluisterd, maar tegen Finland wou bondscoach Roberto Martinez de middenvelder toch een kans geven in de slotfase. Maar dan moest de bal wel eens over de zijlijn gaan. Vanaken stond al enkele minuten ongeduldig te wachten, toen een vrouwelijke veldbestormer hem verloste. Door het oponthoud kreeg de tweevoudige Gouden Schoen toch een kans om zijn debuut te maken op het EK. In de 91e minuut nam hij de plek in van Kevin De Bruyne.