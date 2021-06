VIDEO: De goals van België tegen Finland (ook de afgekeurde van Lukaku)

In hun 3e groepswedstrijd op het EK zijn de Rode Duivels meer dan een uur op een dubbele Finse muur gebotst. Thomas Vermaelen knikte er een eerste opening in, daarna draaide Romelu Lukaku er een stevig gat in. Al had hij dat al een keer gedaan. Kijk hier naar de doelpunten uit Finland - België (0-2).