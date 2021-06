Peter Vandenbempt na Finland - België: "Er ontbrak vaart in het spel"

"De Belgen spelen anders dan andere kandidaat-eindwinnaars zoals Italië of Duitsland (tegen Portugal). Ze zijn het voorbije anderhalf jaar op een andere manier gaan voetballen." "In Rusland hebben de Rode Duivels de wereld veroverd met hun 'vol gas'-voetbal, op hun manier: enthousiast, aanvallend, alles geven. Ze zijn dan op de muur van Frankrijk gebotst in de halve finale. Daardoor willen ze het nu anders doen. "

"Wat zeker nog in de eerste helft en ook nog een stuk in de tweede helft ontbrak was vaart erin: meer tempo. We hebben al vaak gezien in dit toernooi dat de favorieten het lastig hebben tegen ploegen die met veel volk achterin staan."



"Het heeft niet te maken met personen, het is een collectief gegeven. Er was te weinig beweging was voor de bal, zeker in de eerste helft. In de tweede helft verbeterde dat, waardoor er kansen ontstonden."

"Vanaf het halfuur had ik wel de indruk dat de doelpunten wel gingen vallen op de één of andere manier. Het was een ongelukkige goal, die own goal van Hrádecký. Maar je zag al dat het niet ging blijven duren. "