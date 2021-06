Gouden duo Lukaku - De Bruyne loodst Duivels naar 9 op 9 tegen stug Finland

Samenvatting van Finland - België (0-2)

Wie dacht dat de Belgen nu wel over de Finnen zouden walsen, was eraan voor de moeite.

Hradecky ranselt plaatsbal van Doku uit de hoek

Duivelse druk neemt toe

Millimeters buitenspel maken doelpunt Lukaku ongedaan

Gouden duo slaat weer toe

Zo'n pover resultaat in de laatste groepsmatch zou toch een knauwtje in het vertrouwen richting de 1/8e finales zijn. Maar een kwartier voor tijd krulde De Bruyne een hoekschop naar Vermaelen, die de bal via de paal en hand van Hradecky in doel zag verdwijnen (1-0). Roberto Martinez slaakte een zucht van opluchting.



De muur van Finland was gebroken. Tijd voor De Bruyne en Lukaku om wat er nog overeind stond helemaal omver te stoten. In minuut 81 zette de middenvelder de spits nog maar eens op weg naar doel. Nu niét vanuit buitenspel: 2-0 - Lukaku's 3e treffer dit toernooi, hij wordt daarmee mede-topschutter.



Maar dat is slechts een ondergeschikt doel. Vanaf zondag beginnen de Rode Duivels in Sevilla aan het echte werk: de eerste match op leven-en-dood richting Europese titel. Met alle ogen op ons gouden duo.