Eden Hazard is klaar voor basisplaats: "Vertrouwen groeit door bal te raken"

Eden Hazard wil nog een rol spelen op het EK. De kapitein voelt zich steeds beter in zijn vel en is erop gebrand zich morgenavond te presenteren tegen de Finnen.

De laatste basisplaats van Eden Hazard dateert van 19 november 2019. In de EK-voorrondewedstrijd tegen Cyprus legde hij mee de basis van een 6-1-overwinning. Morgenavond is hij 1 van de 11 in Sint-Petersburg.

De blessureperikelen lijken eindelijk verleden tijd. "Ik heb het voorbije seizoen heel weinig weken gehad dat ik nergens pijn had, maar hier bij de Rode Duivels loopt het goed. Ik heb alles kunnen doen wat ik wilde. Ik ben content", zegt Hazard.

"Mijn speelminuten gaan in stijgende lijn. Die heb ik nodig voor mijn vertrouwen. Ik wil de bal raken en niet meer aan blessures denken."

Tegen Denemarken viel Hazard net voor het uur in. Hij bewerkstelligde mee de ommekeer.

"Wat ik in de 1e helft dacht toen ik op de bank zat? Dat je niet elke wedstrijd top kunt zijn. Je kunt als ploeg niet elke keer met 5-0 winnen. Na de rust hebben we goed gereageerd. We wonnen en dat positieve moeten we onthouden."

"Ook tegen Finland gaan we voluit voor winst. Je speelt altijd om te winnen, niet om te verliezen. We gaan niet rekenen om zogezegd een beter parcours in de volgende fase van het toernooi te krijgen. We moeten gewoon elke keer het maximum geven om alle matchen naar onze hand te zetten."