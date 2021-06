De Duivelse dag: reis naar Rusland waar Vanaken mag rekenen op plek bij de 23

21:59 21 uur 59. Morgen matchdag. Zo, weer een dag voorbij in het kamp van de Duivels. Morgen wordt er nog eens gevoetbald. Om 21 uur gaat de bal aan het rollen in Rusland. Tot dan. . Morgen matchdag Zo, weer een dag voorbij in het kamp van de Duivels. Morgen wordt er nog eens gevoetbald. Om 21 uur gaat de bal aan het rollen in Rusland. Tot dan.

19:23 19 uur 23. De persconferentie is voorbij. Nu gaat de blik van de hele nationale ploeg definitief richting de aftrap, morgen om 21 uur. Wat onthouden we? Dat Hans Vanaken morgen niet in de tribune zal zitten. En dat Thibaut Courtois hoe dan ook start. Over Jeremy Doku of Romelu Lukaku bleef de bondscoach mysterieus. . De persconferentie is voorbij. Nu gaat de blik van de hele nationale ploeg definitief richting de aftrap, morgen om 21 uur.

19:15 19 uur 15. "Vanaken zit morgen zeker bij de 23". "Of ik iedereen wil laten spelen? Ja", vertelt Martinez. "Iedereen werkt er hard voor. Natuurlijk willen we vooral matchen winnen, maar als het mogelijk is, willen we dat doen." "Hans Vanaken? Ik heb met hem gesproken. Het gaat meer over posities en op zijn positie zijn er veel opties. Maar dit is geen persoonlijk oordeel over hem. Morgen zit hij zeker bij de 23." "De doelmannen? Dat is vaak moeilijker om te roteren. Courtois zal morgen starten. Maar Mignolet en Sels werken hard op training en zij verdienen het eigenlijk ook om te spelen." . "Vanaken zit morgen zeker bij de 23" "Of ik iedereen wil laten spelen? Ja", vertelt Martinez. "Iedereen werkt er hard voor. Natuurlijk willen we vooral matchen winnen, maar als het mogelijk is, willen we dat doen."

"Hans Vanaken? Ik heb met hem gesproken. Het gaat meer over posities en op zijn positie zijn er veel opties. Maar dit is geen persoonlijk oordeel over hem. Morgen zit hij zeker bij de 23."

"De doelmannen? Dat is vaak moeilijker om te roteren. Courtois zal morgen starten. Maar Mignolet en Sels werken hard op training en zij verdienen het eigenlijk ook om te spelen."

19:12 19 uur 12. Jeremy Doku? Hij werkt hard en hij heeft de juiste vorm te pakken. Je zou niet zeggen dat hij nog zo jong is. Of hij zal starten of niet, dat verklap ik niet. Roberto Martinez. Jeremy Doku? Hij werkt hard en hij heeft de juiste vorm te pakken. Je zou niet zeggen dat hij nog zo jong is. Of hij zal starten of niet, dat verklap ik niet. Roberto Martinez

19:06 19 uur 06. "Romelu Lukaku wil elke match spelen. Ik heb nog niet beslist of hij speelt of niet. Dat zal morgenvroeg gebeuren." . "Romelu Lukaku wil elke match spelen. Ik heb nog niet beslist of hij speelt of niet. Dat zal morgenvroeg gebeuren."

19:06 19 uur 06. We zullen zeker wissels doorvoeren. De matchen volgen elkaar snel op. En we willen iedereen bij het toernooi betrekken. . Roberto Martinez. We zullen zeker wissels doorvoeren. De matchen volgen elkaar snel op. En we willen iedereen bij het toernooi betrekken. Roberto Martinez

19:05 19 uur 05. Eden Hazard mag zich gaan ontspannen. Het is nu aan Roberto Martinez. . Eden Hazard mag zich gaan ontspannen. Het is nu aan Roberto Martinez.

19:01 19 uur 01. "We zijn sterker als iedereen fit is", dat is logisch. "Favoriet? Als iedereen in vorm is, misschien wel. Maar op een toernooi kan er veel gebeuren." Wanneer is dit toernooi geslaagd voor Eden Hazard? "Als ik goed speel, als ik de ploeg kan helpen met goals, ... Maar als ik heel goed speel en we verliezen in de halve finales, dan is het geen goed toernooi." . "We zijn sterker als iedereen fit is", dat is logisch. "Favoriet? Als iedereen in vorm is, misschien wel. Maar op een toernooi kan er veel gebeuren."

Wanneer is dit toernooi geslaagd voor Eden Hazard? "Als ik goed speel, als ik de ploeg kan helpen met goals, ... Maar als ik heel goed speel en we verliezen in de halve finales, dan is het geen goed toernooi."

18:59 18 uur 59. Of ik mijn broer mis? Ik heb hem al drie weken elke dag gezien en nu maar een dag niet. Dus neen. Eden Hazard. Of ik mijn broer mis? Ik heb hem al drie weken elke dag gezien en nu maar een dag niet. Dus neen. Eden Hazard

18:56 18 uur 56. De journalisten hebben veel vragen voor Eden Hazard over Real Madrid, maar dat heeft de persverantwoordelijke niet zo graag. . De journalisten hebben veel vragen voor Eden Hazard over Real Madrid, maar dat heeft de persverantwoordelijke niet zo graag.

18:52 18 uur 52. Hazard: "Ik word misschien nooit meer dezelfde speler". "Ik zal misschien nooit meer dezelfde speler worden als 10 jaar geleden, maar daar moet ik me bij neerleggen", vertelt Eden Hazard. "Maar aan mijn kwaliteiten heb ik nooit getwijfeld. Ik zal slimmer moeten worden in mijn spel en oplossingen moeten zoeken." Voelt hij zich beter bij de Duivels dan in Spanje? "De druk bij Real Madrid is heel groot, maar hier ook. Maar ik probeer dat niet mee te nemen op het terrein." . Hazard: "Ik word misschien nooit meer dezelfde speler" "Ik zal misschien nooit meer dezelfde speler worden als 10 jaar geleden, maar daar moet ik me bij neerleggen", vertelt Eden Hazard. "Maar aan mijn kwaliteiten heb ik nooit getwijfeld. Ik zal slimmer moeten worden in mijn spel en oplossingen moeten zoeken."

Voelt hij zich beter bij de Duivels dan in Spanje? "De druk bij Real Madrid is heel groot, maar hier ook. Maar ik probeer dat niet mee te nemen op het terrein."

18:51 18 uur 51. Ik ben misschien nog niet klaar voor 90 minuten. Ik ga proberen om zo lang mogelijk te spelen. We zullen zien. . Eden Hazard. Ik ben misschien nog niet klaar voor 90 minuten. Ik ga proberen om zo lang mogelijk te spelen. We zullen zien. Eden Hazard

18:50 18 uur 50. Eden Hazard schuift als eerste aan op de persconferentie. De Rode Duivel heeft vanochtend al gesproken. Heeft hij nog iets toe te voegen? . Eden Hazard schuift als eerste aan op de persconferentie. De Rode Duivel heeft vanochtend al gesproken. Heeft hij nog iets toe te voegen?