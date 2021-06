Verheyen over Mourinho/Hazard: "Sommigen trainen gewoon minder graag"

José Mourinho sloeg en zalfde gisteren richting Eden Hazard in de ochtendshow van een Brits radiostation: "Fantastische voetballer die slecht traint", noemde de Portugees de Rode Duivel met wie hij bij Chelsea samenwerkte. Het topic kwam ook op tafel in Villa Sporza.

Mourinho vindt Hazard een geweldige jongen. "Hij is een schitterende familieman. Maar als hij op het veld verschijnt voor een match, zie je niet de weerspiegeling van een week werken, je ziet enkel zijn talent. Je kan je alleen maar voorstellen wat hij zou kunnen doen met een superprofessionele attitude op training", zei Mourinho.



Gert Verheyen is niet verbaasd over de woorden van Mourinho: "Omdat het verhalen zijn die je nog al hebt gehoord." "Het is natuurlijk zo dat sommige mannen minder graag trainen en ze hebben dat ook niet nodig. Is het zeker dat Hazard nog veel beter zou zijn, als hij dat wel zou doen? Ik ben er niet van overtuigd dat dat nog een verschil zou maken." Arnar Vidarsson treedt Verheyen bij: "Ik denk het ook niet. Dat is gewoon wie hij is. Eden is ook geen playboy, maar iemand die volledig gefocust is op zijn familie en kinderen. Dat trainen is voor hem niet het belangrijkste." De IJslander draait het om: "Ik heb ook heel veel spelers gekend met wie ik speelde of die ik coachte die ongelooflijk goed waren op training, maar in de wedstrijd gebeurde er niets. Je wil het andersom hebben."

"Een trainer ziet dat door de vingers als hij in de match het verschil maakt"

Als zulke spelers met die mentaliteit en dat talent jong zijn, probeer je die dan te veranderen? Vidarsson: "Elke trainer probeert dat wel, kijk ook maar naar het verhaal van de hamburger (en toenmalig bondscoach Georges Leekens, red). Maar uiteindelijk heeft Hazard zijn carrière gemaakt en is hij zó goed." Verheyen: "Uiteindelijk zie je dat als trainer ook door de vingers. Als hij in het weekend zo goed is en het verschil maakt voor u, dan zijn er nog weinig trainers die zeggen: "Harder trainen." Dat is een logische reflex." Hazard maakte wel een inschattingsfout door in een belabberde conditie bij Real Madrid aan te komen. "Ik denk het wel", zegt Ritchie De Laet. "We hebben de beste Hazard nog niet gezien bij Real, ook al werd hij geplaagd door blessures. Maar mensen gaan nu afwegen of dat dat komt omdat hij niet genoeg doet op training." "Maar ik zou niets aan Hazard veranderen", meent de Antwerp-speler. "Zo lang hij in het weekend maar presteert, dat is wat eigenlijk telt." Brecht Dejaegere stelt vast dat Hazard weer scherp oogt: "Ik heb het gevoel dat hij iets wil bewijzen ten opzichte van Real en de Spaanse pers. Al hoeft hij dat niet meer te doen, iedereen kent zijn kwaliteiten. Hij voelt zich goed bij de nationale ploeg en krijgt de waardering die hij nodig heeft."

Vidarsson: "Het is een goed idee om Hazard te laten starten"

De bondscoach is van plan om zijn invallers van Denemarken - Witsel, De Bruyne en Hazard - in de match tegen Finland te laten starten. "Het is een heel goed idee om Hazard te laten starten", volgt Vidarsson Roberto Martinez. "Al zal 90 minuten wel te veel zijn." "Het is anders om aan een wedstrijd te beginnen dan in te vallen. Tegen Denemarken was het ritme van de Denen al gezakt." Moet je mikken op de gedachte om een speler ritme te laten opdoen of is er de vrees dat je hem misschien een blessure laat oplopen in een match die er eigenlijk niet meer toe doet? Verheyen: "Na Finland is het alles of niks met de rechtstreekse uitschakeling. Je moet nú weten of die mannen dat echt aankunnen. Al twijfel ik daar niet aan."