Lefevere neemt Cavendish niet mee naar de Tour: "Rekenen voor 200% op Bennett"

Cavendish verving Sam Bennett (die last had aan zijn knie) met succes in de Ronde van België. In de vijfde rit spurtte de 'Manx Express' naar de zege. Het deed meteen de vraag rijzen of deze Cavendish in vorm niet mee moest naar de Tour.

"De deal was dat Bennett zou gaan als hij oké was", vertelt Patrick Lefevere nu. "Dan zouden we niet met 2 sprinters gaan. Zijn knie is beter en vandaag heeft hij weer een lange training. Normaal zou hij in orde moeten zijn."