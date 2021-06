Scherpe Verheyen na 1e helft: "Belgen waren niet klaar, zeker Denayer niet"

"De Denen zetten al heel snel in de wedstrijd hoge druk. Als je dan zo'n bal inspeelt zoals Denayer, dan ben je de lul. Dan loop je achter de feiten aan en sluipt er wat onzekerheid in je team", opende Ruud Vormer de bespreking.



"Het is nu aan de ervaren jongens om het om te zetten en Lukaku sneller aan te spelen."

Wesley Sonck: "Normaal speel je die bal van Denayer binnenkant voet. En je moet de oplossing aan de buitenkant zoeken, want je weet dat dit zeer gevaarlijk wordt als je de bal verliest."

Gert Verheyen: "Je moet weten dat zo'n pass gevaarlijk is. De Belgen waren niet klaar, en zeker Denayer niet."

"Eerst het tactische verhaal. We waren nergens vrij. Als de Denen op deze manier spelen, heeft elke Belg een mannetje in zijn nek hangen. Je moet eerst van je directe tegenstander zien af te geraken. Dat is niet gemakkelijk."

"Er zijn oplossingen voor: de tegengestelde beweging maken, maar vooral lopen zonder bal. En van je man af geraken. Lukaku is er één keer in geslaagd, maar voor de rest kon niemand zijn mannetje uitschakelen."

Imke Courtois: "We hebben Kevin De Bruyne nodig. Hij is de man die de juiste pass kan versturen en altijd de ruimte vindt, met en zonder bal."

Verheyen: "Maar ook De Bruyne zal geconfronteerd worden met een Deen in zijn nek. Dat zal niet veranderen."

"En opgelet: als de Belgen dan toch eens een Deen in de problemen kunnen brengen, helpen de Denen elkaar. Het is een tactisch verhaal, maar het enthousiasme en de beleving van de Denen overstijgt die tactiek. Daar moet België een tandje bijzetten."