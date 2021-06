De steun voor Christian Eriksen: grote shirts, handtekeningen en veel applaus

1. "Christian geeft rust in ons hoofd"

Simon Kjaer. Eén van de helden in de reddingsactie van Christian Eriksen verspreidt net voor de aftrap een boodschap via zijn sociale media. Kjaer zegt dat voetbal niet het belangrijkste in het leven is.

"De gebeurtenissen met Christian zijn een deel van mijn leven geworden, van ieders leven, voor altijd. Het enige dat telt is dat het goed gaat met

Christian. Ik ben trots op hoe we als team gereageerd hebben. Ik ben

geraakt en dankbaar door/voor de steun", zegt Kjaer.



"We komen op het veld met Christian in ons hart. Dit geeft rust in ons hoofd en dat zorgt ervoor dat we ons kunnen focussen op de match. We zullen voor Christian spelen en zoals altijd voor Denemarken. Dit is de grootste motivatie voor ons allemaal."