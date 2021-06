"Als we Frankrijk willen kloppen, mogen er niet nog meer geblesseerden vallen"

Steven Defour kwam in onze laatavond-Facebook Live na de wedstrijd van de Rode Duivels langs om de Belgen nog wat beter onder de loep te nemen. "Uit vandaag kan je weinig opmaken. We hebben gedaan wat we moesten doen: winnen tegen een te kloppen tegenstander. Maar om Frankrijk te verslaan, mogen er niet nog meer geblesseerden vallen."

"De openingswedstrijd winnen als groepsfavoriet is ideaal om alle druk af te houden", vindt Steven Defour, die erbij was op het WK 2014. "De klus is geklaard en nu kan je rustig de volgende twee wedstrijden aanvatten. In een toernooi moet je altijd groeien. Maar dan liefst zonder geblesseerden, want dan kan je Frankrijk zeker niet kloppen."

Martinez' keuze voor Boyata is puur wedstrijdgericht

Dedryck Boyata verscheen gisteren - tot verrassing van velen - centraal in de defensie aan de aftrap van België-Rusland. Steven Defour: "De lengte en de prestatie in de laatste wedstrijd tegen Rusland draaiden in het voordeel van Boyata uit. Hij hield toen Dzjoeba ook al goed uit de wedstrijd." "Zo zie je maar weer dat bondscoach Martinez alle juiste info heeft om de juiste spelers te selecteren. Hij maakt wedstrijdgerichte keuzes." "De basisplaatsen voor Carrasco en Mertens lijken me logisch. Martinez heeft de voorkeur gegeven aan spelers met meer ervaring. Doku kan wel nog belangrijk worden in het toernooi omdat hij een heel specifieke en dus ook unieke speelstijl heeft."



Dedryck Boyata.

Over de blessures van Vertonghen en Castagne

"Jan heeft een geschiedenis met gevoelige enkels. Wanneer hij een tik krijgt, weet hij wanneer het beter is om uit voorzorg naar de kant te gaan omdat er nog wedstrijden volgen. Was dit een finale geweest, dan zou hij doorgespeeld hebben." "De blessure van Castagne is jammer, maar met Thomas Meunier had je eigenlijk geen kwaliteitsverlies. Als je 2-0 voorstaat en je kan hem en Eden Hazard en Thomas Vermaelen inbrengen, dan besef je dat België een brede kern heeft."

"Voor Eden was dit trouwens het ideale moment om ritme op te doen met het oog op het verdere verloop van het toernooi. De druk was eraf, de Duivels hadden de wedstrijd volledig onder controle en niemand verwachtte nog iets." "Eden kon zich dus helemaal uitleven en testen hoe zijn lichaam reageerde. Je zag hem af en toe flitsen met zijn typische korte draaibewegingen en dat doet me deugd, want dat kan je alleen met een gezonde enkel. Hij hield zich niet in. Het zag er naar uit dat hij een pijnvrije invalbeurt heeft gemaakt."



Die flitsende korte draaibewegingen van Eden kan je alleen maar met een 'gezonde' enkel. Steven Defour

Een topfitte Defour in deze EK-kern?

Steven Defour hing in april zijn voetbalschoenen aan de haak. Maar zou hij - mocht hij topfit zijn geweest - durven te dromen hebben van dit EK? "Ik zou tegen Rusland niet in de basiself gestaan hebben, die spelers zijn te goed. Maar ik denk wel dat ik - alleen wanneer ik topfit zoals vroeger was - nog bij de 26 zou zijn. "

Er is nog steeds heimwee naar pijnvrij voetballen. Steven Defour