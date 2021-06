"Als Turkije een dark horse was, dan gaan we nog veel dark horses krijgen"

"Italiaanse middenveld is top 3 op dit toernooi"

Filip Joos voorzag de eerste EK-wedstrijd tussen Italië en Turkije gisteren van commentaar in Rome. Na de 0-3 vertelde hij al wandelend in de Italiaanse hoofdstad over de openingsmatch.

"Ik had eigenlijk vanalles voorbereid over Nesta en Totti, maar meer dan "ciao" zeiden de twee legendes ook niet voor de aftrap", zegt Joos.

Italië was duidelijk een klasse te sterk voor de machteloze Turken, zeker na de rust. "Vooral het middenveld was indrukwekkend en met Verrati (nu nog geblesseerd, red) wordt dat nog wat beter. Voor mij hoort dit middenveld bij de top 3 van dit toernooi."

"De Turken waren eigenlijk nergens", vult Stef Wijnants aan. "Als dat een dark horse was, dan gaan we nog veel dark horses krijgen. Zeker dat derde doelpunt was vermijdbaar. Bij die bal moet Ugurcan zitten."

"Ik had echt veel meer verwacht van de Turken. Tegen Frankrijk waren ze echt goed een tijdje geleden. Ze overtroffen toen de wereldkampioen."