Peter Vandenbempt trapt het EK van de Duivels af: "Dit is het moment om te oogsten"

"We mogen de lat hoog leggen voor de Rode Duivels op dit EK. Alles minder dan de halve finales zou voor iedereen een ontgoocheling zijn. Ongetwijfeld voor de spelersgroep nog het meeste. Al moet je er rekening mee houden dat je in de achtste finale zomaar tegenover Frankrijk kunt staan. Dan zou een eventuele teleurstelling te verklaren zijn." "Het doel van België op dit toernooi moet overigens tweeledig zijn. Niet enkel het resultaat telt, maar laat óók iets zien. Uit het discours van de Duivels leer je dat dat niet hun eerste bekommernis is. Ik begrijp dat. Ze hebben drie jaar geleden op het WK gezien dat georganiseerde ploegen succes hadden op het einde."

In Rusland hebben de Duivels de harten van de wereld veroverd met hun manier van voetballen. Stap niet te veel van die oude filosofie af. Peter Vandenbempt

"Maar deze ploeg is sterk genoeg om de twee te combineren. In Rusland hebben we de harten van de wereld veroverd met onze manier van voetballen. De Rode Duivels waren de ideale ambassadeurs. Niets dat erop wijst dat we ons met defensiever spel wél geplaatst hadden voor de finale. Stap dus niet te veel van de oude filosofie af."

Moment om te oogsten

"De grote kracht is dat onze topspelers er een geweldig seizoen hebben opzitten. Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois, Youri Tielemans, zelfs Yannick Carrasco... Dit is hét moment om daarvan te profiteren en te oogsten." "Eerlijk gezegd denk ik wel dat onze grootste kans op een prijs 3 jaar geleden was. Als je kijkt naar de gemiddelde leeftijd van de laatste 4 wereldkampioenen dan was die 27 jaar. Bij ons is die nu 29... Oké, het is uiteraard geen exacte wetenschap. Zeker op dit toernooi is het voor België nog niet te laat."

We mogen het welslagen van deze generatie niet afrekenen op het behalen van een trofee. Peter Vandenbempt

"Maar ik benadruk graag: we mogen het welslagen van deze generatie niet afrekenen op het behalen van een trofee. Ze heeft ons 10 jaar lang voetbalplezier bezorgd, 5 jaar op de wereldkaart gezet. Als de Duivels straks sneuvelen in de halve finales, kan je niet zeggen dat ze het niet hebben waargemaakt."

Romelu Lukaku: man on a mission

"Wie de Duivel van dit EK moet worden? Romelu Lukaku, zonder twijfel. Hij straalt voor 500% uit dat hij gekomen is om te winnen en met niets minder tevreden is. Lukaku is iemand waar gans Europa momenteel schrik van heeft. Hij kopt zelfs de corners weg in de eerste zone, kan een actie forceren in zijn eentje."

Romelu Lukaku is de grote leider en gids van dit team. Peter Vandenbempt

"Zelfs als de ploeg tegen het canvas ligt, is de kans groot dat Lukaku iedereen opzijduwt en de bal binnen trapt. Hij is de grote leider en gids van dit team. We mogen België niet herleiden tot Lukaku, maar met zijn kathedraal van een lichaam is hij gekomen om iedereen te pakken." "Op grote toernooien scoorde Lukaku tot dusver nog maar één keer na de groepsfase: tegen de Verenigde Staten tijdens het WK 2014. Lukaku wil nu opnieuw veel scoren. Wel, dit is het moment om er drie in te knallen na de poulefase, Romelu."

Maar eerst.. de groepsfase

"Nog dit: niemand spreekt over de tegenstanders in de groepsfase van de Duivels. Ja, België heeft een veel betere ploeg dan Finland, Rusland en Denemarken. Maar toch mogen we nog niet te vroeg bezig zijn met de volgende ronde. Op het WK hebben de Russen ook laten zien dat ze voor eigen volk boven zichzelf uit kunnen stijgen. Voor de Denen geldt hetzelfde."