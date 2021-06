Matthias Casse daags na wereldtitel: "Niet gemakkelijk om mij te verrassen"

Het was een korte nacht voor wereldkampioen Matthias Casse. "Niet door een feestje, maar wel door de adrenaline en de emoties."



Aangezien Toma Nikiforov morgen nog moet vechten, zat er gisteren geen feestje in. "Ik probeer het hele team rustig te houden om hopelijk morgen nog een medaille te halen. Daarna kunnen we wel iets gaan drinken."

Na de gewonnen finale van gisteren kijkt de 24-jarige judoka al uit naar Tokio. "Het besef begint door te dringen, maar het zal wel nog een beetje tijd vragen. Mijn focus ligt nu al op Tokio. Hopelijk kunnen we daarna dan de WK-medaille vieren met een olympische medaille."

Mijn rol is om het judo te promoten in België Matthias Casse

Na de felicitaties en de vele berichtjes is Casse vooral blij dat judo nu zoveel aandacht krijgt. "Mijn rol is om het judo te promoten in België. Daar ben ik wel al deels in geslaagd."

"Je kan uitglijden over een bananenschil"

Volgens Robert Van de Walle mogen we met Casse hopen op goud in Tokio. Ook Casse zelf vindt dat hij als een van de favorieten richting de Spelen vertrekt. "Ik zal daar proberen mijn rol als favoriet waar te maken. De laatste 6 weken zal ik er alles aan doen om daar in een goede vorm te staan."

Al beseft Casse wel hoe snel het kan keren in judo. "In judo zeggen ze dat je kan uitglijden over een bananenschil. Het is soms snel gebeurd, maar ik probeer mijn judo zo compleet mogelijk te maken. Het is niet gemakkelijk om mij te verrassen."

Over coach Van der Ham: "Ik geloof dat wat hij zegt goed is voor mij"

Het succes van Casse is ook te danken aan de goede samenwerking met coach Van der Ham. "Ik werk nu al een tijdje met Van der Ham en van in het begin liep de samenwerking heel vlot. Ik vertrouw op zijn ervaring en expertise. Ik geloof dat wat hij zegt goed is voor mij." "We kunnen samen ook veel bespreken als er iets misgaat. Communicatie en vertrouwen vormen de sleutel tot succes."

Ik ben een harde werker en doe wat er gevraagd wordt Matthias Casse

Van der Ham liet al weten dat Casse alles doet wat hij vraagt. "Topsport is niet gemakkelijk en er moet hard gewerkt worden. Ik ben een harde werker en doe wat er gevraagd wordt. De resultaten zullen dan wel volgen", zegt Casse.

Planning voor Tokio

De gemiddelde dag van Casse zit goed vol. "We beginnen de dag met een kracht-, loop- of judotraining. Dat kan een uur of drie duren. 's Middags moet ik dan nog studeren en 's avonds is er nog een training. Het is dus judo, studeren, judo en tussendoor eten."

Casse laat dan ook niets aan het toeval over. "Details zijn enorm belangrijk in het judo, vooral in de laatste wedstrijden. Een paar procentjes beslissen over de wereldtitel."

Samen met zijn trainer heeft Matthias Casse al een plan uitgestippeld richting Tokio. "De planning kan nog een klein beetje schuiven, maar het is goed om een overzicht te hebben."

Voor mijn competitie zal ik proberen niet te veel van de show van de Spelen te genieten, dat is pas voor daarna Matthias Casse

Als wereldkampioen afzakken zorgt altijd voor wat extra druk. "Op de Spelen is het heel moeilijk om rustig te blijven. Er is veel media-aandacht, maar ik moet gewoon mijn eigen ding doen. Ik ga naar de Spelen om judo te doen. Het doel is om plezier te hebben op de mat en daarna zien we wel." "Ik zal proberen mij zoveel mogelijk van de buitenwereld af te sluiten. Voor mijn competitie zal ik niet veel van de show van de Spelen te genieten, dat is pas voor daarna. Eerst concentreren op de wedstrijd."