Romelu Lukaku speelt volgend seizoen gewoon bij Inter: "Ik voel me er goed"

"Het is dankzij Conte dat ik de hoogtes bereik die ik nu haal", zei Lukaku gisterenavond in het VTM-programma Deviltime.

"Conte is een coach die veel herhaalt en de nadruk legt op tactiek. Veel video, altijd constructief met zijn kritiek. Hij geeft kritiek om je beter te maken, niet om je af te breken."



"Toen ik vernam dat hij Inter zou verlaten, had ik het lastig. We hebben een hongerige groep die voor het team werkt en dan zie je dat die cyclus plots eindigt."



"Maar ik heb intussen al met de nieuwe trainer gesproken, al mag ik dat misschien niet zeggen. Het was een heel positief gesprek."

"En ja, ik blijf bij Inter. Er is de uitdaging om opnieuw kampioen te worden. En ook: ik voel me daar goed."



Zijn eigen prestaties afgelopen seizoen wilde Lukaku niet opblazen.

"Ik heb geholpen. Iedereen in de groep had zijn aandeel. We hadden een heel mooie balans in ons team. Iedereen had zijn rol en heeft het maximum gebracht."

"Ik ben blij dat ik iets gewonnen heb met mijn club en ik heb ervan genoten,. Dat wil ik volgend seizoen opnieuw beleven. In een vol stadion."