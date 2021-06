Ook de laatste indruk telt: waarom de oefenduels van België belangrijk zijn

1. Eindelijk nog eens Eden Hazard

Om aan te tonen hoe lang het al geleden was: van het woord corona had u wellicht nog nooit gehoord. De laatste keer dat we Eden Hazard in een shirt van de Rode Duivels zagen, is al van november 2019 geleden. In de EK-kwalificatiematch tegen Cyprus.

Het is toch verontrustend dat Eden Hazard nog geen enkele keer met de groep meetrainde. Tom Boudeweel

"Roberto Martinez heeft vandaag meegedeeld dat Hazard zondag 45 minuten zal spelen tegen Kroatië", vertelt Tom Boudeweel. "Hij zal het wedstrijdritme goed kunnen gebruiken. Omdat Hazard een flitsenspeler is, zal hij misschien sneller de draad weer oppikken dan iemand anders."

"Maar het is toch verontrustend dat hij tot dusver geen enkele keer met de groep meetrainde. Zeker omdat we zondag al op minder dan één week van het EK zijn."

Eden Hazard tijdens zijn laatste interlandperiode in november 2019.

2. Welke rechterflank scoort nog punten?

Weinig posities waar Roberto Martinez nog aan zijn titularis twijfelt. Maar als er eentje zou kunnen zijn... dan wel op de rechterflank. Thomas Meunier en Timothy Castagne liggen om verschillende redenen dicht bij elkaar.



Boudeweel: "Ik denk dat de bondscoach op het EK voor Castagne zal kiezen. Meunier kende geen goed seizoen bij Dortmund en speelde weinig. Castagne bewees dan weer in Leicester dat hij de stap naar Engeland moeiteloos verteerde. 5e in de Premier League en winst in de FA Cup: dat is knap." Daartegenover staan wel de grote verdiensten van Meunier bij de nationale ploeg. "Hij was de voorbije jaren de onbetwiste nummer 1. Toen was er wel nauwelijks concurrentie en deed Meunier het ook prima, met veel assists en doelpunten voor de nationale ploeg."

Voor wie kiest Martinez op het EK: Meunier of Castagne?

3. Hoe lost Martinez het gemis van De Bruyne op?

Tijdens zijn persconferentie gisteren liet Roberto Martinez uitschijnen dat de eerste groepsmatch tegen Rusland halen moeilijk wordt. Wie moet dan de rol van Kevin De Bruyne overnemen bij de Rode Duivels? "Volgens mij gaat de bondscoach Dries Mertens centraal posteren", aldus Boudeweel. "Rond Lukaku, zodat die twee een tandem kunnen vormen. Mertens houdt wel van de vrijheid in die rol." "Om Mertens te vervangen heeft Martinez dan een hele reeks opties: Thorgan Hazard, Doku, Carrasco... Achter Mertens zal hij volgens mij mikken op het duo Tielemans - Dendoncker."

Door zijn blessure in de Champions League-finale mist De Bruyne hoogstwaarschijnlijk de eerste groepsmatch

4. Tonen de back-ups van Lukaku zich?

Tegenover Romelu Lukaku stonden ze helemaal in de schaduw. Voor Michy Batshuayi en Christian Benteke zijn oefenduels dé uitgelezen kans om zich toch te laten zien. "Want Lukaku gaat weinig in actie komen", verwacht Boudeweel. "Na een lang slopend seizoen mag hij even de batterijen opladen."

Voor Batshuayi zijn deze oefenmatchen misschien wel het belangrijkste van alle Duivels. Tom Boudeweel

"Christian Benteke is sterk geëindigd bij Crystal Palace - met 6 goals in 10 matchen. Hij zal sowieso kansen krijgen in de vriendschappelijke matchen." "Voor Michy Batshuayi zijn de oefenduels misschien het belangrijkste van alle Duivels. Hij speelde amper de voorbije maanden en kan de matchen gebruiken om een goed gevoel terug te vinden. We weten allemaal dat hij vaak floreert bij de nationale ploeg." "Ook bij de defensie kunnen de stand-ins zich bewijzen. Martinez zal sowieso Denayer en Boyata minuten geven om Vermaelen te vervangen wanneer dat nodig is."

Benteke kende een heropleving tijdens zijn laatste maanden bij Crystal Palace

5. Matchgevoel aanscherpen