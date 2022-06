Romelu Lukaku ambitieus bij terugkeer naar Inter: "Ik wil nog beter doen dan vorige keer"

Het was al een tijdje duidelijk dat de terugkeer van Romelu Lukaku naar Chelsea geen gelukkige keuze was. De terugkeer naar Inter daarentegen zou wel een schot in de roos moeten worden. Lukaku straalde alvast tijdens het interview voor de uitgebreide prijzenkast van de Milanese club.

"Het is een geweldig gevoel om terug te zijn. Wat we hier een jaar geleden bereikt hebben, was fantastisch. Inter heeft me zoveel gegeven, maar ik hoop nog beter te doen dan vorige keer."

"Het leek onmogelijk om terug te keren", zegt Lukaku over het moeilijke transferdossier. "Maar de voorzitter is blijven aandringen en zo is het gelukt. Daar ben ik hem dankbaar voor."

"Voor mij voelt dit als thuiskomen. Mijn familie en ik zijn heel gelukkig geweest in Milaan. Het is ook geen toeval dat ik mijn huis hier gehouden heb, ook toen ik in Engeland zat."