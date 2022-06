Inter maakt komst van Romelu Lukaku officieel bekend: "The big boss is back"

Wat al wekenlang in de lucht hing, is nu eindelijk ook officieel. Romelu Lukaku keert na een jaar bij Chelsea terug naar Inter. De Belgische spits wordt voor een seizoen gehuurd door de nummer twee van afgelopen seizoen in de Serie A.

Lukaku begint zo aan zijn tweede passage in de modestad, nadat hij er al twee succesvolle seizoenen achter de rug heeft. De spits loodste in 2021 Inter naar de landstitel in Italië met 24 goals en 13 assists. Het jaar voordien scoorde hij ook al 23 keer in de competitie.

Vorige zomer kwam Chelsea - Lukaku's jeugdliefde - aankloppen, maar de terugkeer naar Londen draaide echter uit op een sisser. Het huwelijk tussen Lukaku en de Engelse club - en vooral coach Thomas Tuchel - liep al snel op de klippen, een vertrek leek de beste optie voor beide partijen.

Lukaku, die zijn liefde voor Inter nooit onder stoelen of banken stak, krijgt nu wat hij wilde: een terugkeer naar het oude nest. Hij wordt voor één seizoen gehuurd van Chelsea. Over de punten en komma's van het contract heeft de Italiaanse club nog niet gecommuniceerd.