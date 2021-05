Zwaar verdict voor Kevin De Bruyne: gebroken neus en gebroken oogkas

Kevin De Bruyne moest in de Champions League-finale tegen Chelsea nog voor het uur van het veld na een zware botsing met Antonio Rüdiger. De Rode Duivel was minutenlang groggy en stapte uiteindelijk met tranen in de ogen van het veld.

Een dag later is het verdict zwaar: De Bruyne heeft bij de botsing zijn neus gebroken en liep ook een breuk op aan de oogkas van zijn linkeroog. Dat laat de Belg zondagochtend zelf weten op Twitter. "Ik voel me oké nu. Ik ben uiteraard nog altijd ontgoocheld, maar ik zal terugkeren", klinkt het strijdvaardig.

Het is op dit moment moeilijk in te schatten welke gevolgen deze blessures zullen hebben voor het EK van Kevin De Bruyne. De Rode Duivels spelen op zaterdag 12 juni hun eerste groepsmatch op het EK.