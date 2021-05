Manchester City verliest Champions League-finale en Kevin De Bruyne

Manchester City - Chelsea kort samengevat

Havertz zet hyperoffensief City een hak

City-coach Guardiola stond voor het eerst in tien jaar nog eens in de finale van het kampioenenbal. De Spanjaard kon niet weerstaan aan zijn drang om te goochelen met zijn opstelling. Deze keer zette hij een hyperoffensief elftal tussen de lijnen, zonder verdedigende middenvelder. Aan de overkant oogde het Chelsea van Tuchel een pak conservatiever.

De aanpak van de Duitser, die vorig jaar met PSG nog de finale verloor van Bayern München, werkte aanvankelijk ook beter. In een intens eerste kwartier had Werner gerust twee keer kunnen scoren, maar naar aloude gewoonte wrong hij beide kansen vakkundig de nek om. De spits was door zijn werkkracht wel weer een voorbeeld voor zijn maats. Chelsea zorgde er collectief voor dat Man City geen greep kreeg op de wedstrijd.

Aanvoerder De Bruyne kon zich zelden losmaken en kwam amper uit de verf. Toen hij Foden toch een keer afzonderde, verscheen Rüdiger uit het niets met een geweldige tackle. De blessure en wissel van veteraan Thiago Silva haalden de vaart enigszins uit de wedstrijd. Beide ploegen leken zich neer te leggen bij een 0-0 halfweg.

Mount had daar echter een ander idee over. Hij plofte een dolk in het hart van de tegenstander en stuurde Havertz het straatje in. Die bleef eventjes haperen aan Ederson, maar scoorde al bij al eenvoudig. Een doelpunt dat ijskoud binnenkwam bij City.