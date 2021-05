Phil Foden bewierookt Kompany: "Hij was een geweldige kapitein"

Phil Foden heeft zijn zinnen helemaal op de Beker met de Grote Oren gezet. Een dag voor de grote finale mocht de ploegmaat van Kevin De Bruyne al eens vieren, want vandaag viert de Engelsman zijn 21e verjaardag. Hij kreeg ook meteen enkele vragen van Rio Ferdinand voorgeschoteld.

De voormalige verdediger van Manchester United wilde wel eens weten wie Foden op weg hielp in het begin van zijn carrière. "Dat moet Vinnie zijn", doelde Foden op Vincent Kompany.

"Je kan het aan iedereen vragen, hij was een geweldige kapitein. Hij begreep elke speler en dat is iets wat de coach zou missen. Hij kwam met je spreken en nam je soms apart."