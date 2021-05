Nzeyimana: "Ik vrees dat het geen CL-finale voor geschiedenisboeken wordt"

Over City: "Kan niet zeggen dat ik bij een match van City kraai van de pret"

"Maar moeten we daar dan ook enthousiast over zijn?", vraagt Vandenbempt zich af. "Respect heb ik er wel voor, maar geweldig vind ik het niet."

Nzeyimana: "Dat is zeer bewust. Ik las een interview met Guardiola over het vertragen van het spel, het op de pauzeknop duwen tijdens een match. "We kill them with a thousand passes", zei hij. En dat is saai. Maar de manier waarop hij dat geherintroduceerd heeft bij een groep waar hij al zoveel jaar voor staat, dat is indrukwekkend."

"Maar ik zal even vloeken in de kerk: ik krijg bij City steeds meer een "Barcelona-tikitaka-gevoel". Ik kan niet zeggen dat ik na een match van City kraaiend van de pret mijn commentaarhok verlaat. Dat had ik de laatste jaren bij Barcelona ook. Alle respect en lof voor de kwaliteit en de superieure techniek, maar ik amuseer me niet."

"De basis voor de kwalificatie van City voor deze finale is de verdediging. Wat Virgil van Dijk geworden is voor Liverpool, is Dias voor City. Ze hebben eindelijk een echte opvolger voor Vincent Kompany", vertelt Peter Vandenbempt.

Over Chelsea: "De revelatie van deze CL-campagne"

"Dan word ik enthousiaster van Chelsea", vertelt Vandenbempt. "Er zijn verschillende versies van die ploeg. In de FA Cup was het energieloos, maar in de competitie tegen Leicester was het dan weer ongelooflijk energiek. En die energieke versie kan ik zeer appreciëren. Chelsea was ook adembenemend tegen Real. Het eerste halfuur daar was geweldig."

"Chelsea is de revelatie van deze Champions League-campagne onder Tuchel." Tuchel, die pas in de loop van het seizoen kwam, staat voor het 2e jaar op een rij in de finale. "Dat je met PSG eens de finale van de Champions League haalt, dat moet wel eens lukken. Maar dit is indrukwekkender. Ik denk dat niemand dit vooraf had voorspeld. Hij is een gedreven vakman."

Ook enkele spelers krijgen lof in De Tribune. Zo is Mason Mount "onwaarschijnlijk". En doelman Mendy? "Hij heeft reflexen, komt goed uit, lijkt zen... Hij is een van de allerbesten van de wereld, echt waar. Dat wordt onderbelicht. Maar Chelsea heeft ook een paar belangrijke "het kan vriezen of het kan dooien"-voetballers, zoals Timo Werner."

Nzeyimana vult aan. "Maar Werner is wel mentaal heel straf. Hij krijgt veel kritiek en speelt soms ongelukkig, maar dan draait hij die knop gewoon weer om. Er zijn al spelers voor de helft van de kritiek in twee gebroken. Hij scoort veel en geeft veel assists. Dus er wordt wel mee gelachen, maar neem hem weg en er is een probleem."