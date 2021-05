VIDEO: Breakdance met Balanta, dubbele poortjes en botsende doelmannen

Dat doelmannen geregeld in hachelijke situaties verzeild raken, wisten we al even. In Oostende probeerde Hubert wel erg ver van zijn doel Bezoes af te stoppen. Dat mislukte, met rood tot gevolg.

In de wedstrijd tussen Genk en Anderlecht kwamen Verbruggen en Miazga onzacht met elkaar in aanraking. Beide spelers moeten even bekomen, maar maakten de 90 minuten vol.