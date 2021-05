Vandenbempt: "Bondscoach heeft vastgehouden aan wie hem al diensten bewees in verleden"

"Al zullen er toch een paar jongens ontgoocheld zijn", gaat Vandenbempt verder. "Vooral enkele aanstormende talenten, van wie veel verwacht wordt in de toekomst. Yari Verschaeren was er de voorbije selecties altijd bij. Hij werd een beetje beschouwd als de chouche van de bondscoach. En ook Charles De Ketelaere en Sambi Lokonga hadden misschien van het EK gedroomd."

Origi voor Brazilië, Januzaj voor Rusland. Het waren twee enorme verrassingen in de selecties van voorgaande grote toernooien. "Dit jaar zijn die er eigenlijk niet", vindt Peter Vandenbempt. "Er kwam geen terugkeer van Fellaini, waarvan de bondscoach vindt dat 3 jaar zonder selectie te lang is."

Toch ook opvallend volgens Vandenbempt: geen Brandon Mechele. "Nog iemand die er de laatste interlandperiodes vaak bij was. Maar de bondscoach koos ervoor om geen extra verdediger mee te nemen. Dat houdt toch wel een risico in."

Met historische Japan-goal in gedachten

Eveneens mee naar het EK: Nacer Chadli. Nochtans kende de flankspeler een moeilijk seizoen bij het Turkse Basaksehir, met amper 12 basisplaatsen. "Maar toch is het geen verrassing dat hij erbij is", aldus Vandenbempt. "Martinez is namelijk iemand die vasthoudt aan de mensen die hem al diensten verleenden in het verleden."

"Het is ook de reden waarom Witsel mee mag naar het EK. Deze selectie is eigenlijk gebaseerd op de kern die 3 jaar geleden brons veroverde in Rusland. En daar hoort Chadli bij. De bondscoach merkte dat hij de laatste tijd weer fit is en voorbereid kan worden voor het EK."