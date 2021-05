Ontdek de EK-selectie van Roberto Martinez: 26 namen + 11 reserven

De 26 EK-namen:

Ook Fellaini is uiteindelijk niet het witte konijn geworden. "We zullen nooit vergeten wat hij voor de nationale ploeg gedaan heeft, maar hij is er nu al 3 jaar niet meer bij. Dat is te lang. We moeten kansen geven aan andere spelers."

De opvallende afwezige is een doelman: Koen Casteels. Maar al snel bleek de bondscoach daar een goede reden voor te hebben. "Het is een medische beslissing. Casteels hoort bij de selectie, maar na het seizoen bij Wolfsburg wordt hij geopereerd."

Wel Nacer Chadli en Axel Witsel

Bij de naam van Nacer Chadli plaatsten heel wat mensen vraagtekens, de bondscoach niet. "Hij kan als linker- en rechterwingback spelen. En hij heeft ervaring op grote toernooien", vertelt de bondscoach. "Hij is een meerwaarde voor de groep."

"In maart had hij het nog lastig. Nu is hij helemaal fit en heeft hij ook bij zijn club in Turkije een grotere rol."

Ook Axel Witsel, begin dit jaar uitgevallen met een gescheurde achillespees, staat op de lijst van 26. "We verwachten niets van Witsel. Dit is een beloning voor zijn harde werk voor de nationale ploeg en het harde werk tijdens zijn revalidatie. We willen hem zoveel mogelijk tijd geven. Pas op 11 juni neem ik een definitieve beslissing."