Bondscoach Martinez neemt Witsel mee naar EK: "We zien wel hoe ver hij raakt"

Axel Witsel zal deel uitmaken van de 26-koppige selectie van bondscoach Roberto Martinez voor EURO 2020. De Rode Duivel herstelt nog van een gescheurde achillespees, maar krijgt de tijd om fit te raken voor het EK. "We hebben de ruimte om dat risico te nemen", verklaart Martinez in een interview met Imke Courtois.

Een maand voor het eerste fluitsignaal op het EK voetbal heeft bondscoach Roberto Martinez zijn selectie klaar. Vanwege de coronacrisis mag hij 26 Rode Duivels uitkiezen in plaats van de vaste 23. Vanochtend had onze voebalanaliste Imke Courtois een afspraak met Roberto Martinez. De bondscoach ging in het interview geen thema uit de weg. Hij sprak over zichzelf, over zijn internationals en ook over de EK-selectie die hij komende maandag bekendmaakt. "Er is veel onzekerheid door Covid-19 en er zijn ook veel blessures in alle competities", zegt Martinez. "Bovendien volgen de interlands elkaar in sneltempo op." "Na het EK zijn er in september al de belangrijke WK-kwalificaties. In oktober staat dan de Final 4 in de Nations League op het programma en in 2022 is er al het WK in Qatar. We hebben dus veel spelers nodig."

Martinez: "Er is geen andere Witsel"

Dat Martinez 3 extra keuzemogelijkheden heeft, is goed nieuws voor Axel Witsel. Vier maanden geleden werd de middenvelder nog geopereerd aan zijn gescheurde achillespees. Witsel werkte de voorbije maanden hard bij kinesist Lieven Maesschalck, maar het is nog niet zeker of hij tijdig fit raakt voor het EK voetbal (11 juni - 11 juli). Toch wil Martinez de ervaren middenvelder opnemen in zijn selectie. "Axel is een speler die niet wordt geselecteerd door de bondscoach, maar is een speler die zichzelf selecteert door wat hij de nationale ploeg bijbrengt en zijn ervaring", zegt de bondscoach aan Sporza. "Er is geen andere Witsel." "Hij moet wel fit zijn om van het EK te genieten. Hij werkt heel hard en we monitoren hem elke dag. We zullen zien hoe ver hij raakt, maar met een selectie van 26 spelers hebben we de ruimte om dat risico te nemen." "We hebben dat op het WK in Rusland ook gedaan met Vincent Kompany. Als we Witsel helemaal fit krijgen voor het EK, zal hij spelen. Als dat niet het geval is, zorgen we ervoor dat hij fit aan het seizoen kan beginnen met Dortmund."

Martinez: "We monitoren Witsel elke dag"

Martinez: "Eurostadion is grote gemiste kans"

De Rode Duivels openen het EK op 12 juni in Sint-Petersburg, 5 dagen later moeten ze aan de bak in Kopenhagen. Dat de Rode Duivels niet in Brussel in actie kunnen komen, vindt Martinez nog steeds "een grote gemiste kans". "We zijn zo trots op deze generatie en op het Belgische voetbal. We zouden ook een thuisbasis moeten hebben waar we even trots op kunnen zijn. Een stadion dat het talent en het harde werk weerspiegelt." "Als nummer 1 van de wereld moeten we naar Kopenhagen en Sint-Petersburg, twee gastlanden die zo een groot voordeel hebben. Engeland kan in het beste geval 6 van zijn 7 EK-wedstrijden in Wembley spelen. Dat kan de uitkomst van een toernooi bepalen." "Thuis spelen is gewoon totaal anders dan op verplaatsing. Je mag niet vergeten dat er een jaar geen publiek is geweest in de stadions. Op het EK zijn er wel weer toeschouwers welkom. Verdedig nu maar eens een corner met 12.000 fans achter jou. Dat was een groot voordeel geweest in België."

