VIDEO: Bekijk de persconferentie van Martinez over zijn EK-selectie

12:35 12 uur 35. Dat was het. Zo, de persconferentie van Roberto Martinez zit erop. We kennen de 26 namen en de reservelijst. Nu is het aftellen naar 31 mei. Dan zetten we echt de laatste rechte lijn naar het EK in. . Dat was het Zo, de persconferentie van Roberto Martinez zit erop. We kennen de 26 namen en de reservelijst. Nu is het aftellen naar 31 mei. Dan zetten we echt de laatste rechte lijn naar het EK in.

12:34 12 uur 34. Ook voor een wit konijn als Pascal Struijk is er geen plaats. "Dat zijn dossiers voor de langere termijn", vertelt Martinez. . Ook voor een wit konijn als Pascal Struijk is er geen plaats. "Dat zijn dossiers voor de langere termijn", vertelt Martinez.

Bij Club Brugge zijn ze tevreden.

De Duivels komen op 31 mei samen. Kevin De Bruyne speelt op 29 mei nog de Champions League-finale. Hij komt er pas bij op 7 juni. "Iedere speler moet na het seizoen eerst even tijd krijgen met zijn familie."

"Iedere speler moet na het seizoen eerst even tijd krijgen met zijn familie."

12:27 12 uur 27. De invallers kunnen altijd opgeroepen worden. Dat weten ze. Roberto Martinez. De invallers kunnen altijd opgeroepen worden. Dat weten ze. Roberto Martinez

12:25 12 uur 25. Waarom meteen 26? "We moeten de voorbereiding heel goed aanpakken door de coronamaatregelen", vertelt Martinez. "Het is ook belangrijk dat de spelers na zo'n druk seizoen meteen weten waar ze aan toe zijn. Een grote groep brengt meer risico's met zich mee." . Waarom meteen 26? "We moeten de voorbereiding heel goed aanpakken door de coronamaatregelen", vertelt Martinez. "Het is ook belangrijk dat de spelers na zo'n druk seizoen meteen weten waar ze aan toe zijn. Een grote groep brengt meer risico's met zich mee."

12:24 12 uur 24. Zijn er niet te weinig verdedigers geselecteerd? "Leander Dendoncker kan ook op die positie spelen. Ook Brandon Mechele en Zinho Vanheusden staan op de reservelijst. Het zal interessant zijn om te kijken hoe Vanheusden het doet. Maar voorlopig zijn al onze verdedigers fit." . Zijn er niet te weinig verdedigers geselecteerd? "Leander Dendoncker kan ook op die positie spelen. Ook Brandon Mechele en Zinho Vanheusden staan op de reservelijst. Het zal interessant zijn om te kijken hoe Vanheusden het doet. Maar voorlopig zijn al onze verdedigers fit."

12:24 12 uur 24. Nacer Chadli kan als linker- en rechterwingback spelen. In maart had hij het moeilijk. Nu is hij helemaal fit en heeft hij een grotere rol bij zijn club. Hij heeft ook ervaring op grote toernooien. . Roberto Martinez. Nacer Chadli kan als linker- en rechterwingback spelen. In maart had hij het moeilijk. Nu is hij helemaal fit en heeft hij een grotere rol bij zijn club. Hij heeft ook ervaring op grote toernooien. Roberto Martinez

"Eden Hazard is belangrijk voor ons". De Spaanse journalisten hebben vragen over Eden Hazard. "Hij staat er medisch gezien op dit moment goed voor", vertelt Martinez. "Hij is fit. Hij is onze kapitein en hij is belangrijk voor onze ploeg. Ik hoop dat hij het seizoen goed kan eindigen. Hij kan weer op zijn niveau komen." "Courtois? Het is fantastisch hoe constant hij is. Hij heeft zo'n invloed bij Real Madrid."

"Courtois? Het is fantastisch hoe constant hij is. Hij heeft zo'n invloed bij Real Madrid."

12:19 12 uur 19. We verwachten niets van Axel Witsel. Dit is een beloning voor zijn werk voor de nationale ploeg. De echte beslissing zal op 11 juni genomen worden. Dan kijken we of hij fit is. Roberto Martinez. We verwachten niets van Axel Witsel. Dit is een beloning voor zijn werk voor de nationale ploeg. De echte beslissing zal op 11 juni genomen worden. Dan kijken we of hij fit is. Roberto Martinez

12:18 12 uur 18. Koen Casteels moet geopereerd worden. Het is geen beslissing op basis van talent. Hij zal na het seizoen bij zijn club onder het mes gaan. Roberto Martinez. Koen Casteels moet geopereerd worden. Het is geen beslissing op basis van talent. Hij zal na het seizoen bij zijn club onder het mes gaan. Roberto Martinez

12:16 12 uur 16. Geen Fellaini. Er werd vooraf veel gesproken over Marouane Fellaini. Maar hij is er niet bij. "Hij is hier 3 jaar niet geweest", legt Roberto Martinez uit. "Dat is te lang. We vergeten nooit wat hij gedaan heeft voor de ploeg, maar we moeten kansen geven aan de andere spelers." . Geen Fellaini Er werd vooraf veel gesproken over Marouane Fellaini. Maar hij is er niet bij. "Hij is hier 3 jaar niet geweest", legt Roberto Martinez uit. "Dat is te lang. We vergeten nooit wat hij gedaan heeft voor de ploeg, maar we moeten kansen geven aan de andere spelers."

12:15 12 uur 15. Het was een moeilijke keuze. Er is meer talent dan deze 26 namen. Roberto Martinez. Het was een moeilijke keuze. Er is meer talent dan deze 26 namen Roberto Martinez

De invallers.

Dit is de selectie van 26 spelers.

12:12 12 uur 12. 26 namen. Roberto Martinez maakt dus zijn 26 namen al bekend. Hij geeft wel een lijst met invallers. . 26 namen Roberto Martinez maakt dus zijn 26 namen al bekend. Hij geeft wel een lijst met invallers.

12:12 12 uur 12. Chadli is erbij. Nacer Chadli zit toch opnieuw in de selectie van de bondscoach. Ook Axel Witsel hoort erbij, maar dat had hij al eerder laten vallen. . Chadli is erbij Nacer Chadli zit toch opnieuw in de selectie van de bondscoach. Ook Axel Witsel hoort erbij, maar dat had hij al eerder laten vallen.