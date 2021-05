Voor Michy Batshuayi is stiptheid ontzettend belangrijk. Om 12 u zou bondscoach Roberto Martinez zijn selectie voor het EK onthullen en de spits was er als de kippen bij om zijn EK-kaartje te vieren op Twitter. Maar aangezien de livestream van Martinez in de KBVB-app even op zich liet wachten, was Batshuayi dus iedereen te snel af.