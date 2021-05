Elise Mertens kan slechts een week genieten van nummer 1 in het dubbelspel

Door de snelle exit van Elise Mertens en haar dubbelpartner Su-Wei Hsieh in het WTA-toernooi van Rome, zakt de Belgische naar plaats 2 op de ranglijst. Ook de Taiwanese moet een plekje prijsgeven en bekleedt nu de 3e stek.

De nieuwe nummer 1 van de wereld in het dubbelspel luistert naar de naam Kristina Mladenovic. De Franse met Servische roots baande zich een weg naar de finale in Rome, waardoor ze over Mertens wipt.

Ook op de enkelranglijst zakt Elise Mertens een plaats: van 14 naar 15. Alison Van Uytvanck blijft staan op 67, Greet Minnen stijgt naar plek 124. Bovenin de WTA-ranglijst zijn er geen wijzigingen. De Australische Ashleigh Barty behoudt de koppositie, voor Naomi Osaka en Simona Halep.