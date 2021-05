Elise Mertens druipt meteen af in Rome na 9 dubbele fouten

Vorige week op gravel in Spanje vloerde Mertens met Simona Halep de nummer 3 van de wereld, maar in de kwartfinale kende ze te veel fysieke naweeën en moest ze met een dijblessure opgeven.

Vandaag was het haar opslag die de Belgische parten speelde. Ze haalde amper 53 procent geslaagde 1e opslagen, sloeg liefst 9 dubbele fouten en zakte tot een opslagpercentage van 44 procent in de slotset. Met Koedermetova die dan op 82 procent uitkwam, was de som rap gemaakt.

Eind april won Mertens met Koedermetova nog het dubbeltoernooi van Istanbul, waar ze in het enkelspel ook met 6-1, 6-4 de betere was. Maar dat succes herhaalde zich niet.

Mertens gaf als eerste haar opslag prijs, zag de Russin 2-0 uitlopen, maar ging met 2 breaks erop en erover: 4-6 in 49 minuten.

In de 2e set gaf Mertens alleen in haar eerste opslaggame geen breakballen weg, daarna was het telkens knokken. Koedermetova serveerde solide en dwong 7 breakballen af, waaronder 3 setballen. De 3e was de goeie: 6-2 in 46 minuten.



Ook in set 3 bleef Mertens sukkelen met haar opslag en kwam ze 3-0 achter. Ze kon nog even opveren (3-3), maar Koedermetova liet haar prooi niet meer los: 6-3 na 46 minuten.