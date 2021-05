Zidane ontkent dat hij zijn vertrek bij Real heeft aangekondigd

Volgens de Spaanse pers is Zinédine Zidane op weg naar de uitgang. Dat zou hij zijn spelerskern ook gezegd hebben.

"Dat is een leugen", stelde Zidane vanavond duidelijk in Bilbao. "Waarom zou ik dat op dit moment ook zeggen? We zijn in volle strijd verwikkeld voor het kampioenschap. Dan ga ik toch niet vertellen dat ik vertrek?"

"Neen, dat klopt niet. Ik zou het mijn spelers ook nooit zeggen nu. Op het einde van het seizoen zien we wel wat er gebeurt, maar op dit moment concentreren we ons op het einde van het kampioenschap."

Real Madrid heeft zijn lot niet in eigen handen, maar als leider Atletico volgend weekend punten laat liggen, kan het team zijn seizoen nog opfleuren met de Spaanse landstitel.