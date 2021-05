Vincent Kompany gezond kritisch voor groep: "De concentratie ligt te laag"

Anderlecht gaat morgenavond op bezoek bij ploeg-in vorm Racing Genk. Trainer Vincent Kompany is op zijn hoede voor de trip naar de enige foutloze ploeg van de play-offs. "Genk haalt een indrukwekkend niveau als ze vertrouwen hebben", zag Kompany. "We zullen het ons niet kunnen permitteren om jongens als Onuachu, Ito en Bongonda één procent ruimte te geven. Dan wordt het heel moeilijk."

Concentratie een werkpunt

De troepen van Vincent Kompany zullen dus van de eerste tot de laatste minuut geconcreerd moeten blijven. En net dat is volgens de trainer een werkpunt. "Ik heb me al sneller moeten kwaadmaken op training."

"Kijk, het is geen probleem op vlak van professionalisme, attitude of intensiteit. Maar de concentratie ligt te laag. Het gebeurt niet met opzet, maar we zijn onzuiverder op training en in de wedstrijd.”